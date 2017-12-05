Стартует второй этап продажи билетов на ЧМ по футболу-2018

Сегодня стартует второй этап продажи билетов на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Желающие смогут подать заявки на интересующие матчи до 31 января. Если претендентов окажется больше, чем билетов, места распределят по итогам случайной жеребьевки. С 13 марта до 3 апреля оставшиеся билеты будут доступны в порядке очереди. Стоимость билетов можно уточнить на официальном сайте ФИФА.

Автор: Владимирская служба новостей