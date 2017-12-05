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Новости
05.12.2017 09:00

Фура насмерть сбила пешехода
Накануне на дорогах Владимирской области пострадали три пешехода. Смертельное ДТП произошло в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» фура сбила двух человек, которые переходили проезжую часть в неположенном месте  в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, еще один пожилой мужчина был госпитализирован. 
А в Муроме неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего подростка, который шел по «зебре». У несовершеннолетнего — небольшие ушибы. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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