Фура насмерть сбила пешехода

Накануне на дорогах Владимирской области пострадали три пешехода. Смертельное ДТП произошло в Петушинском районе. На трассе М-7 «Волга» фура сбила двух человек, которые переходили проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия, еще один пожилой мужчина был госпитализирован.

А в Муроме неизвестный автомобиль наехал на 14-летнего подростка, который шел по «зебре». У несовершеннолетнего — небольшие ушибы.





Автор: Владимирская служба новостей