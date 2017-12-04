Алексей Конышев посетил «Владимирский стандарт»

Первый замгубернатора Алексей Конышев посетил одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий 33-го региона «Владимирский стандарт». Гости осмотрели производственные участки предприятия и его новые площади, которые планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.

«Владимирский стандарт» - это молодое, динамично развивающееся предприятие. Основано оно в 2000 году. Мясокомбинат оснащен современным, высокопроизводительным оборудованием известных мировых брендов, которое позволяет выпускать продукцию высокого качества. Продукцию «Владимирского стандарта» знают далеко за пределами Владимирской области. Она широко представлена в крупнейших торговых сетях федерального значения.

В этом году в Южной Осетии предприятием был открыт завод «Родник Осетии» по производству минеральной воды. Реализуется проект по разведению и выращиванию крупного рогатого скота на территории ЗАО «Рассвет» в селе Григорьево Гусь-Хрустального района. На сегодняшний день закуплено 1000 коров абердин-ангусской породы, новая техника для растениеводства, заготовки кормов, кормления животных, трактора. Сейчас активно ведется реконструкция второго двора на 600 скотомест и второго загона.

«Владимирский стандарт» является инициатором проекта строительства птицеводческого комплекса по выращиванию индейки в Камешковском районе. В Радужном строится комплекс по выращиванию африканского сома, на котором планируется создать 20 рабочих мест. На проектную мощность - 200 тонн рыбы в живом весе в год - комплекса должен выйти в 4 квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в проект – ориентировочно 30 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей