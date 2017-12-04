В Вязниках перед судом предстанет группа несовершеннолетних автоугонщиков

В Вязниках перед судом предстанет группа несовершеннолетних автоугонщиков.

По версии следствия, в августе 2017 года трое подростков 17, 16 и 14 лет сначала незаконно проникли в гараж местного жителя, с автомобиля «ВАЗ» сняли автомагнитолу, аккумулятор, а также похитили канистру бензина. Через два дня в этом же гараже они попытались вновь украсть бензин, но хозяин заметил происходящее, в связи с чем подростки убежали с места преступления.

На следующий день мальчишки решили покататься на чужом автомобиле, во дворе одного из домов поселка Никологоры увидели автомобиль «СЕАЗ», разбили в машине окно, но не смогли завести транспортное средство, откатили его вручную, но не достигнув цели, бросили машину.

В тот же день несовершеннолетние совершили угон автомобиля «Ауди», прокатились по Вязниковскому району, а затем поставили авто на стоянку, предварительно похитив в машине автомагнитолу.

Свое противоправное поведение они объяснили неразумностью и глупостью. За совершенные преступления обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей