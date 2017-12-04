6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
04.12.2017 17:53

В Вязниках перед судом предстанет группа несовершеннолетних автоугонщиков
В Вязниках перед судом предстанет группа несовершеннолетних автоугонщиков. 
По версии следствия, в августе 2017 года трое подростков  17, 16 и 14 лет сначала незаконно проникли в гараж местного жителя, с автомобиля «ВАЗ» сняли автомагнитолу, аккумулятор, а также похитили канистру бензина. Через два дня в этом же гараже они попытались вновь украсть бензин, но хозяин заметил происходящее, в связи с чем подростки убежали с места преступления.
На следующий день мальчишки решили покататься на чужом автомобиле, во дворе одного из домов поселка Никологоры увидели автомобиль «СЕАЗ», разбили в машине окно, но не смогли завести транспортное средство, откатили его вручную, но не достигнув цели, бросили машину.
В тот же день несовершеннолетние совершили угон автомобиля «Ауди», прокатились по Вязниковскому району, а затем поставили авто на стоянку, предварительно похитив в машине автомагнитолу.
Свое противоправное поведение они объяснили неразумностью и глупостью.  За совершенные преступления обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт