6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
04.12.2017 17:49

Муромский бизнесмен стал победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России - 2017»
Муромский бизнесмен Андрей Духовской с проектом «Домашние рецепты» стал победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России - 2017» в номинации «Производство». Во всероссийском финале участвовало более 200 победителей региональных этапов этого конкурса.
Молодая производственная компания «Домашние рецепты» выпускает в Муроме натуральные полезные напитки для здоровья. Все продукты имеют небольшой срок годности и определенные условия хранения. Старинные семейные рецепты воплощаются в жизнь на современном оборудовании. Напитки полностью сертифицированы, прошли все испытания и имеют документальное подтверждение своей пользы для здоровья. Продукция компании постоянно меняется к лучшему: в 2014 и 2015 годах она заняла первое место в областном конкурсе качества напитков. 
Конкурс «Лучший молодой предприниматель России» проводится с 2010 года. За это время тысячи молодых предпринимателей нашей страны улучшили свои бизнес-навыки, реализовали свои проекты от стадии идеи до прибыльного дела. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт