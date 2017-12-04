Муромский бизнесмен стал победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России - 2017»

Муромский бизнесмен Андрей Духовской с проектом «Домашние рецепты» стал победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России - 2017» в номинации «Производство». Во всероссийском финале участвовало более 200 победителей региональных этапов этого конкурса.

Молодая производственная компания «Домашние рецепты» выпускает в Муроме натуральные полезные напитки для здоровья. Все продукты имеют небольшой срок годности и определенные условия хранения. Старинные семейные рецепты воплощаются в жизнь на современном оборудовании. Напитки полностью сертифицированы, прошли все испытания и имеют документальное подтверждение своей пользы для здоровья. Продукция компании постоянно меняется к лучшему: в 2014 и 2015 годах она заняла первое место в областном конкурсе качества напитков.

Конкурс «Лучший молодой предприниматель России» проводится с 2010 года. За это время тысячи молодых предпринимателей нашей страны улучшили свои бизнес-навыки, реализовали свои проекты от стадии идеи до прибыльного дела.

Автор: Владимирская служба новостей