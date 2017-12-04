В области назвали лучшего специалиста по предоставлению соцвыплат

Во Владимирской области подведены итоги конкурса профмастерства на звание «Лучший специалист по предоставлению социальных выплат». Состязания проводились в 2 этапа, на первом из которых специалисты прошли тестирование и написали деловое письмо. Общий рейтинг участников был определен конкурсной комиссией с учетом оценки, полученной за проектную работу (рекламный материал о преимуществах предоставления государственных услуг в электронном виде).

В финале конкурса участвовали 7 специалистов учреждений социальной защиты населения г.Владимира, Вязниковского, Гороховецкого, Муромского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов, набравшие наибольшее число баллов на первом этапе. Финалисты в творческой форме рассказали о себе и своём учреждении, представили подготовленное поэтическое, театрализованное, музыкальное выступление.

В итоге 1-е место было присуждено ведущему инспектору отдела социальной защиты населения по Вязниковскому району Екатерине Бабкиной, 2-е место - инспектору 1-й категории отдела социальной защиты населения по Селивановскому району Татьяне Евдокимовой, а 3-е место - заведующему сектором отдела социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району Наталье Ростовцевой.

Автор: Владимирская служба новостей