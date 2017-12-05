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Новости
05.12.2017 08:43

Владимирские проселки - в фотографиях
Сегодня в Областном Дворце культуры и искусства откроется фотовыставка «На Владимирских просёлках».  На ней будут представлены фотографии уникальных мест Владимирской земли и книга владимирских писателей-краеведов Евгения Локтионова и Юрия Никитина «По Владимирским просёлкам», в которой описан, спустя 50 лет, тот же маршрут, по которому в 1956 году прошёл наш знаменитый земляк писатель Владимир Солоухин. В книге авторы показали, как изменились природные и экономические характеристики территорий и наполнили текст малоизвестными читателям историческими фактами. Книгу по себестоимости издания и с автографами авторов можно приобрести на презентации.
В презентации примут участие владимирские туристические компании, представители муниципальной и региональной власти.
Выставка будет работать до 16 декабря с 10.00 до 16.00 в фойе второго этажа областного Дворца культуры и искусств (улица Диктора Левитана, дом 4).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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