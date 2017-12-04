На карантин в 33 регионе было закрыто 2 школы

За прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 10 тысяч человек, 7 тысяч из которых — дети. По данным регионального Управления Роспотребнадора, больше всего заболевших во Владимире, где эпидпорог превышен на 0.3% в возрастной категории от 7-14 лет, а также в Киржачском, Кольчугинском и Муромском районах.

По результатам мониторинга вирусов гриппа не обнаружено. Этиологически заболеваемость связана с возбудителями комплекса ОРВИ (парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы).

Кроме того, из-за роста заболеваемости на прошедшей неделе в Муроме был закрыт один класс в школе №8, в Александровском районе также был закрыт класс в школе №3, в Вязниковском районе была закрыта школа №9 и Паустовская школа.

Автор: Владимирская служба новостей