Светлана Орлова: «Во Владимирской области для инвесторов созданы максимально благоприятные условия»

Губернатор Светлана Орлова приняла участие в VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которая состоялась в Москве.

В рамках конференции глава региона участвовала в пленарной сессии «Создание благоприятной среды для ведения бизнеса». В ходе заседания было отмечено, что на федеральном уровне, в том числе и в рамках Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата, совершенствуются нормативно-правовые акты по наиболее важным и проблемным сферам госрегулирования. В свою очередь, на региональном уровне – создаются институты и инфраструктура развития инвестиционной деятельности, а в муниципалитетах внедряются лучшие практики поддержки предпринимательства.

Во Владимирской области в последние годы бизнес-климат меняется к лучшему. Областной администрацией подписаны соглашения и «дорожные карты» по работе с основными госкорпорациями Российской Федерации, на основании которых предприятия региона активно работают по вхождению в Реестры поставщиков продукции Газпрома, РЖД, Ростеха, Росатома, Роскосмоса и участвуют в реализации отраслевых планов импортозамещения Минпромторга России.

Уже вошли в реестры таких поставщиков со своей продукцией НПО «Вояж», Муромский стрелочный завод, предприятия «СТЭС-Владимир», «Генериум», «Гусар», «Электрокабель». Это позволило получить дополнительные заказы от Госкорпораций на сумму более 25 млрд. рублей в год.

Семь предприятий нашей области были поддержаны Фондом развития промышленности на сумму 2,2 млрд. руб. В этом году в Фонд поданы еще шесть заявок на проекты по модернизации на сумму около 1 млрд. рублей. В результате реализации этих проектов будет дополнительно создано 264 рабочих места. При этом, планируется увеличить объём производимой продукции на 13,5 млрд. рублей в год, а сумма дополнительных отчислений в бюджеты всех уровней ожидается в размере более 2,4 млрд. рублей.

На сегодняшний день во Владимирской области успешно трудятся свыше 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые формируют 22 процента в структуре ВРП. На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 30 процентов всех работающих. Важно, что если еще три-четыре года назад малый бизнес работал только в сфере торговли и услуг, то в настоящее время в результате развития кооперации с крупными заводами, он все больше приобретает производственную направленность.

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства также связаны с развитием инновационных предприятий, способных выходить на внешние рынки. Так за 4 последних года торговые отношения региона расширились с 90 до 110 стран. Ключевыми торговыми партнерами Владимирской области традиционно выступают: Китай, Германия, Италия, Беларусь, Казахстан, Польша, Украина, Турция, Нидерланды, Франция, страны СНГ и в особенности партнеры по ЕАЭС.

В этом году открылся Центр поддержки экспорта Владимирской области. За 8 месяцев его работы была оказана поддержка 88 субъектам малого и среднего предпринимательства, организованы выездные бизнес-миссии в Казахстан, Узбекистан, Армению и Германию, а также участие в международных выставках в Сербии, Беларуси, Турции, Чехии и в Москве. С апреля при поддержке регионального Центра заключено экспортных контрактов на общую сумму 192 млн. рублей.





«С 2013 по 2017 год в регионе запущено 62 новых производства. У нас нет оттока инвестиций. Владимирская область уверенно удерживаться в лидерах рейтинга инвестиционной привлекательности среди всех субъектов Российской Федерации. По результатам 2017 года у нас 15 место. Для инвесторов созданы максимально благоприятные условия. Мы оказываем поддержку на всех этапах реализации проектов от подбора земельного участка и подключения к сетям инженерной инфраструктуры до предоставления налоговых льгот на этапе эксплуатации проекта» , - прокомментировала Светлана Орлова.





Автор: Владимирская служба новостей