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Новости
04.12.2017 17:29

Мобильный офтальмологический комплекс приедет в три района области
В 2017 году в рамках частно-государственного партнерства на территории Владимирской области продолжается работа мобильного офтальмологического комплекса. Департамент здравоохранения областной администрации сообщает, что в декабре выездная бригада специалистов-офтальмологов совершит выезды в Петушинский, Меленковский и Камешковский районы. 
Мобильный комплекс с 10.00 до 17.00 будет принимать местных жителей на территориях Петушинской, Меленковской и Камешковской районных больниц и поликлиник Костерёво, Покрова и поселка Городищи. Приём осуществляется по направлению врача при наличии паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
Пациенты смогут бесплатно пройти диагностические процедуры и получить консультацию врача-офтальмолога. Предусмотрены следующие диагностические мероприятия: определение визуса на авторефкератометре, осмотр переднего отрезка глаза, тонометрия на бесконтактном тонометре, осмотр сетчатки и глазного дна, а также осмотр передней камеры и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана. 
График выездов мобильного комплекса:
- г.Петушки – 4, 15, 27 декабря; 
- г.Покров – 11, 25 декабря; 
- г.Костёрево – 29 декабря; 
- дер. Пекша Петушинского района – 6 декабря; 
- дер. Новое Аннино Петушинского района – 20 декабря; 
- пос. Березка Петушинского района – 18 декабря; 
- пос. Городищи Петушинского района – 13 декабря; 
- г.Камешково – 5, 12, 19, 26 декабря; 
- г.Меленки – 7, 8, 21, 22 декабря.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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