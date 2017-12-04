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Новости
04.12.2017 15:40

"Горячая линия" в преддверии Нового года
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области традиционно в преддверии Нового года и зимних детских каникул проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Специалисты проконсультируют граждан с 4 по 18 декабря с 10-12 ч. и с 13-16 ч. по телефону   8-800-200-05-45 и 45-10-70. Вопросы могут касаться качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.
Ежегодно Всероссийские горячие линии Роспотребнадзора принимают тысячи звонков от российских потребителей, специалисты консультируют по вопросам качества и безопасности детских товаров три раза в год: к Международному дню защиты детей, к новому учебному году и в преддверии новогодних праздников.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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