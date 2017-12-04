Во Владимире произошло два ДТП с участием пассажирского транспорта

Сегодня утром в городе Владимир произошло два массовых ДТП с участием пассажирского транспорта. Первая авария случилась на проспекте Ленина. По данным регионального ГИБДД, автобус врезался в троллейбус, который подъезжал к остановке. От удара электротранспорт задел еще один автобус. В ДТП пострадали кондукторы автобусов.

Еще одно происшествие произошло в Добром. Около детской больницы на светофоре столкнулись две легковушки и автобус №24. По предварительной версии, в аварии виноват водитель автобуса. В ДТП пострадали три человека. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы.

Автор: Владимирская служба новостей