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Новости
04.12.2017 10:11

В ВлГУ будут чествовать волонтеров региона
Сегодня во Владимирском государственном университете состоится чествование активистов добровольческой и благотворительной деятельности 33-го региона. Поздравить их с праздником - Днем волонтёра, который теперь будет отмечаться в России в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, придут губернатор Светлана Орлова, её заместитель Михаил Колков и председатель комитета по молодежной политике Алиса Абрамова. 
В холле главного корпуса университета развернется выставка проектов добровольческих штабов вузов региона, волонтёров-медиков, благотворительного фонда «Шередарь» и других общественных организаций.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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