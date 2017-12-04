В ВлГУ будут чествовать волонтеров региона

Сегодня во Владимирском государственном университете состоится чествование активистов добровольческой и благотворительной деятельности 33-го региона. Поздравить их с праздником - Днем волонтёра, который теперь будет отмечаться в России в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина, придут губернатор Светлана Орлова, её заместитель Михаил Колков и председатель комитета по молодежной политике Алиса Абрамова.

В холле главного корпуса университета развернется выставка проектов добровольческих штабов вузов региона, волонтёров-медиков, благотворительного фонда «Шередарь» и других общественных организаций.

Автор: Владимирская служба новостей