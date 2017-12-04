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Новости
04.12.2017 09:48

В «Пятерочке» найдены просроченные товары
В магазинах сети «Пятерочка» на улице Растопчина Владимира найдены просроченные товары. В ходе рейда активисты проекта «Народный контроль» нашли на прилавках большое количество товара с истекшим сроком годности – сладости, замороженные полуфабрикаты, куриное мясо и вафли.
Кроме того, контролеры отметили высокую степень затаренности проходов в торговом зале, а в одном из них столкнулись с грубым отношением персонала магазина.
На сегодняшний момент активистам осталось посетить порядка восьми магазинов и подвести окончательные итоги рейтинга торговых сетей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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