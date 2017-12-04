В «Пятерочке» найдены просроченные товары

В магазинах сети «Пятерочка» на улице Растопчина Владимира найдены просроченные товары. В ходе рейда активисты проекта «Народный контроль» нашли на прилавках большое количество товара с истекшим сроком годности – сладости, замороженные полуфабрикаты, куриное мясо и вафли.

Кроме того, контролеры отметили высокую степень затаренности проходов в торговом зале, а в одном из них столкнулись с грубым отношением персонала магазина.

На сегодняшний момент активистам осталось посетить порядка восьми магазинов и подвести окончательные итоги рейтинга торговых сетей.

Автор: Владимирская служба новостей