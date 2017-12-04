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Новости
04.12.2017 09:46

Рождественская ярмарка во Владимире - в топ-10 популярных новогодних событий
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России этой зимой. В первую десятку вошел и Владимир. Рождественская ярмарка «Твой#ЛучшийНовыйГод» на Соборной площади пройдет с 22 декабря по 14 января. В программе - народные гулянья и весёлые игры, новогодние забавы, сюрпризы и хороводы, ледяной каток, торговые шале и аттракционы для детей и взрослых.
Также в десятку попали Фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве, «Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге, Новогодняя ярмарка в Ледовом городке в Екатеринбурге, Новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани, праздник «Новогодняя столица России» в Ханты-Мансийске, «Горьковская ёлка» в Нижнем Новгороде, «Рождественская сказка в Вологде», Новогодняя ярмарка в Ярославле и Новогодняя ярмарка в Костроме.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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