Во Владимире презентуют «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018»

Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация учебно-методического комплекса «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018». О его особенностях расскажут профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Елена Протанская и ведущий научный сотрудник Владимирского института развития образования Елена Морозова.

Учебно-методический комплекс «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2017» был введён в использование общеобразовательных организаций в 2017 году и предназначался для учащихся 1-4 классов. Презентуемый «Этнокалендарь» 2018 года будет интересен учащимся среднего звена с 5 по 8 класс. Он позволит школьникам расширить знания о культуре и традициях народов России, будет способствовать укреплению национального самосознания и гордости за родной край у подрастающего поколения.

Автор: Владимирская служба новостей