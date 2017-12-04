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Новости
04.12.2017 08:58

Во Владимире презентуют «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018»
Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке состоится презентация учебно-методического комплекса «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2018». О его особенностях расскажут профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры Елена Протанская и ведущий научный сотрудник Владимирского института развития образования Елена Морозова.
Учебно-методический комплекс «Этнокалендарь России. Владимирская область. 2017» был введён в использование общеобразовательных организаций в 2017 году и предназначался для учащихся 1-4 классов. Презентуемый «Этнокалендарь» 2018 года будет интересен учащимся среднего звена с 5 по 8 класс. Он позволит школьникам расширить знания о культуре и традициях народов России, будет способствовать укреплению национального самосознания и гордости за родной край у подрастающего поколения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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