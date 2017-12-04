Сегодня в Камешково состоится праздник, посвященный началу подачи чистой воды из нового водозабора в дома жителей города.
Этого события камешковцы ждали не одно десятилетие. До недавнего времени местную воду с высоким содержанием железа можно было использовать только для технических нужд. И вот, наконец, мечта горожан сбылась, ситуация кардинально меняется к лучшему.
Напомним, в рамках реализации программы «Комплексное развитие моногорода Камешково» был построен новый водозабор. Его мощность рассчитана на обеспечение водой как новых и действующих инвестиционных площадок, так и жилого фонда, предприятий и организаций города.
В короткие сроки были сделаны врезки в существующую водопроводную сеть, установлены колодцы, и город уже полностью подключен к водоводу, идущему от нового водозабора. В квартирах жителей Камешково появилась чистая, прозрачная вода, соответствующая всем санитарным нормам. Новые газовые котельные города также работают на чистой воде.
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