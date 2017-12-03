Александр Градский: "Музыка - фуфло, Тимофей - классный"

Владимирский исполнитель Тимофей Копылов продолжает участие в музыкальном проекте «Голос». В минувшую пятницу начался очередной этап шоу «Нокауты», во время которого наставник из трех своих подопечных выбирает двух. Компанию нашему земляку, лидеру группы «Рекорд Оркестр» составили Оксана Войтович и Брендон Стоун. Для выступления Тимофей выбрал песню Леди Гаги.

В итоге после выступлений наставник решил оставить в проекте двух мужчин. И теперь впереди у владимирца — четвертьфинал.

Автор: Владимирская служба новостей