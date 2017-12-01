Во Владимире ищут кависта и эмбриолога

Эксперты сайта по поиску работы и персонала hh.ru назвали самые необычные вакансии Владимира. На первом месте оказался Кавист. Иначе говоря, это знаток вин. Кроме дегустации вин, такому специалисту потребуются навыки товароведа и управленца. Зарплата от 42 тысяч рублей. На втором месте нестандартных вакансий - Эмбриолог – специалист, который занимается обработкой яйцеклеток, культивирует эмбрионов и готовит их к переносу. Далее идет Шелкограф или печатник трафаретной печати. Такому работнику предстоит заниматься подготовкой рам, подбором цвета, печатью на ручном станке и специальными красками.

Автор: Владимирская служба новостей