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Новости
01.12.2017 13:52

Сотрудникам "Зари" полгода не платили зарплату
Директор общества «Заря Отель» Николай Конин около полугода не платил сотрудникам зарплату. По данным следствия, семеро работников не получали деньги с 1 июня по 28 ноября 2017 года. Общая сумма составила - около 1 миллиона 190 тысяч рублей.
В настоящее время оценивается финансово-хозяйственная деятельность предприятия, уточняется число потерпевших, которое по предварительным данным может составить более 60 человек, и размер причиненного ущерба, проводятся мероприятия, направленные на восстановление трудовых прав граждан.
Уголовное дело возбуждено во взаимодействии с прокуратурой города Владимира.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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