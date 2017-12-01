Пьяный подросток угнал машину

Пьяный подросток угнал машину и попал в ДТП. Инцидент произошел накануне во Владимире. Сотрудники ДПС попросили остановиться легковушку. Однако водитель проигнорировал требование ДПС и продолжил движение.

Грубо нарушая Правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации, автомобилист пытался «оторваться» от полицейских. Но спустя время нарушитель не смог объехать препятствие и, потеряв управление, выехал на заснеженный газон, после чего забуксовал. Из автомобиля выбежали водитель и пассажир. Убежать далеко молодым людям не удалось, инспекторы догнали их.

В итоге выяснилось, что за рулем был пьяный 17-летний подросток. Машину он угнал с территории Фрунзенского района, а установленные на нем регистрационные знаки являются подложными и числятся за другим авто.

В отношении молодого человека было составлено пять административных протоколов: за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, управление транспортным средством без ОСАГО, за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем, не имея при себе регистрационных документов.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения автомобилем.

Автор: Владимирская служба новостей