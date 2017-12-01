За дачу взятки - 2,5 года условно

Во Владимире вынесли приговор 21-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в даче взятки сотруднику полиции. По данным следствия, 28 июля владимирца доставили в отделение. При досмотре у него обнаружили 10 граммов гашиша, а также денежные средства. Желая избежать наказания, молодой человек предложил полицейскому взятку в размере 16 тысяч. Сотрудник от денег отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть. Судом владимирцу назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Автор: Владимирская служба новостей