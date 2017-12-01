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Новости
01.12.2017 09:44

Во Владимире появились новые названия остановок
Депутаты Горсовета одобрили названия новых остановок общественного транспорта во Владимире. В связи с открытием автобусных маршрутов на улице Нижняя Дуброва и вводом нового участка Лыбедской магистрали в городе появятся остановочные пункты: «Улица Сперанского» (напротив дома №11 по ул. Сперанского и в районе дома №24 по ул. Нижняя Дуброва), «Улица Тихонравова» (у дома №23 по ул. Нижняя Дуброва), «Детская поликлиника» (у дома № 13 по ул. Нижняя Дуброва и у дома № 25 по 3-й Кольцевой), «Улица 3-я Кольцевая» (в районе дома № 3 по улице Нижняя Дуброва и у дома №41 по 3-й кольцевой), «Улица Гороховая» (у дома №10 по ул. Верхнелыбедской), «Улица Передний Боровок» (в районе дома №18), «Улица Батурина» (у дома №1а), «Воронцовский переулок» (в районе дома №19) и «Стадион «Лыбель».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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