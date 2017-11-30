Вопросы газификации – на жёстком контроле Светланы Орловой

Губернатор Светлана Орлова провела приём граждан. В этот раз к главе 33-го региона пришло 11 человек – жители Владимира, Коврова, Александрова, а также Собинского, Кольчугинского, Судогодского, Камешковского, Петушинского и Вязниковского районов.

Редкий приём проходит без вопроса о газификации. Так, медицинская сестра из посёлка Колокша Собинского района обратилась к Светлане Орловой с просьбой разрешить многолетнюю проблему с газификацией этого населённого пункта. В последние годы жизнь в посёлке меняется к лучшему: теперь там есть детский сад на 45 мест, ФАП, спортивный зал, Устьевская общеобразовательная школа, магазины, две котельные на твердом топливе, стабильно работают три предприятия. Нет лишь газа. Пока.

Уже завершено проектирование межпоселкового газопровода, строительство которого начнётся в 1 квартале 2018 года. Также в следующем году за счет средств «Программы газификации Владимирской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» планируется построить распределительные газопроводы.

Внимательно выслушав специалистов, Губернатор дала указания полностью решить вопрос с газификацией посёлка в следующем году. Кроме того Светлана Орлова поручила составить подробный график работ и ознакомить с ним жителей, чтобы они знали о сроках и этапах газификации. «В 2018 году в вашем посёлке обязательно появится газ. Этот вопрос буду держать на жёстком контроле», - заверила глава региона.

В свою очередь медсестра поблагодарила Светлану Орлову за освещение посёлка, новую дорогу и безопасный переход через неё.

История второй посетительницы тронула Губернатора до глубины души: пенсионерка из посёлка Бавлены Кольчугинского района опекает двух несовершеннолетних девочек-двойняшек. Ранее в составе инициативной группы женщина хлопотала о газификации родного населенного пункта. В 2016 году голубое топливо пришло в посёлок. Но завести газ в свой дом пенсионерке, в одиночку воспитывающей детей, просто не по карману. «Газ у вас будет», - заверила женщину Светлана Орлова, дав поручение провести все необходимые работы до конца этого года.





Автор: Владимирская служба новостей