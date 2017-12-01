Во Владимире пройдут «Шульгинские чтения»

Сегодня во Владимирской областной научной библиотеке состоятся «Шульгинские чтения», приуроченные к предстоящему юбилею Василия Витальевича Шульгина.

В январе 2018 года исполняется 140 лет со дня его рождения. Во Владимире с 1947 по 1956 год Василий Шульгин отбывал тюремный срок. Последние годы своей жизни он также провёл в столице нашей области (1958–1976 гг.) и похоронен на местном кладбище Байгуши. В память о Шульгине во Владимире установлена мемориальная доска на доме, где он жил. Кроме того, в 2016 году в Гороховце был установлен мемориальный камень в память о пребывании В.В. Шульгина в этом городе с сентября 1956 по март 1958 года.

Личность Василия Шульгина, его жизнь и публицистические труды представляют большой интерес для тех, кто занимается изучением отечественной истории, политологии, истории политических партий и движений, русской консервативной мысли, Гражданской войны и Белого движения, русской эмиграции, краеведения.

В ходе «Шульгинских чтений» прозвучат доклады учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также владимирских краеведов. Вход на мероприятие свободный.

Автор: Владимирская служба новостей