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Новости
01.12.2017 08:50

Светлана Орлова примет участие в конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату»
Сегодня в Москве под председательством первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова и помощника Президента России Андрея Белоусова состоится VI ежегодная конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату». К участию в дискуссии на тему «Развитие региональных управленческих команд» в рамках этой конференции приглашена Губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
В числе основных направлений работы конференции – анализ результатов, которых смогли добиться регионы, внедряя целевые модели регулирования и правоприменения, характер изменений структуры и механизмов управления преобразованиями в регионе, критерии их оценки, полномочия и степень ответственности региональных администраций за качество деловой среды, вопросы организации и координации работы на федеральном, региональном и муниципальном уровне для достижения эффективного взаимодействия бизнеса и власти.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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