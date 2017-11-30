Во Владимирской области ожидается ураганный ветер

На территории Владимирской области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. По данным синоптиков, 1 и 2 декабря ожидается усиление ветра от 18-ти до 23-х м/с. Местами метель, гололёд.

В такую погоду повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, нарушением работы систем жизнеобеспечения, падением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев.

Главное управление МЧС России по Владимирской области рекомендует учитывать погодные условия. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и соблюдать правила дорожного движения.

При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей