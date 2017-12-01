Ковровской государственной технологической академии - 50 лет

Ковровской государственной технологической академии им. В.А.Дегтярёва — 50 лет. И по этому случаю сегодня пройдет торжественное собрание. В его рамках состоится открытие барельефа конструктора-оружейника Василия Дегтярёва в главном корпусе КГТА. А в ДК им. В.А.Дегтярёва будет работать интерактивная выставка кафедр академии и пройдёт праздничный концерт.

Отметим, КГТА является единственным техническим вузом во Владимирской области и одним из ведущих вузов России в сфере подготовки квалифицированных специалистов для высокотехнологического сектора экономики, который меняет к лучшему обороноспособность страны. Начало вузу положило открытие в 1967 году в Коврове общетехнического факультета Владимирского политехнического института с подготовкой специалистов по специальностям «Технология машиностроения» и «Приборы точной техники».

В настоящее время академия представляет собой крупный учебно-научный комплекс, в котором на 3 факультетах проходят обучение более 1700 студентов. Их готовят высококвалифицированные преподаватели, в числе которых 21 доктор наук и 80 кандидатов наук. Среди ведущих ученых КГТА - лауреаты Ленинской и Государственных премий, заслуженные деятели науки, действительные члены и члены-корреспонденты международных и российских академий, изобретатели.

В структуру Ковровской академии входят Центр содействия трудоустройству выпускников, Российский научно-исследовательский институт импульсных тепловых машин, научно-образовательный центр языковой подготовки «Лингва-Центр», региональное отделение Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование», учебно-инновационный центр «ЭкономМикс», учебно-научные центры кафедр.

Автор: Владимирская служба новостей