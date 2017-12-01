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01.12.2017 08:57
Во Владимире будут чествовать активистов организаций инвалидов 33-го региона
Сегодня в Доме Дружбы Владимира состоится областное торжественное собрание, приуроченное к Международному дню инвалидов. В мероприятии примут участие руководители областной администрации и Законодательного Собрания.
В программе – выставка творческих работ клиентов учреждений социального обслуживания, мастер-классы, культурная программа и чествование активистов общественных организаций инвалидов 33 региона.
Автор: Владимирская служба новостей