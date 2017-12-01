Во Владимире будут чествовать активистов организаций инвалидов 33-го региона

Сегодня в Доме Дружбы Владимира состоится областное торжественное собрание, приуроченное к Международному дню инвалидов. В мероприятии примут участие руководители областной администрации и Законодательного Собрания.

В программе – выставка творческих работ клиентов учреждений социального обслуживания, мастер-классы, культурная программа и чествование активистов общественных организаций инвалидов 33 региона.

Автор: Владимирская служба новостей