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Новости
01.12.2017 08:57

Во Владимире будут чествовать активистов организаций инвалидов 33-го региона
Сегодня в Доме Дружбы Владимира состоится областное торжественное собрание, приуроченное к Международному дню инвалидов. В мероприятии примут участие руководители областной администрации и Законодательного Собрания.
В программе – выставка творческих работ клиентов учреждений социального обслуживания, мастер-классы, культурная программа и чествование активистов общественных организаций инвалидов 33 региона.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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