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Новости
30.11.2017 12:47

За сутки - три наезда на пешеходов
Накануне в 33 регионе было совершено три наезда на пешеходов. В первом ДТП пострадал 16-летний подросток. В микрорайоне Юрьевец на переходе несовершеннолетнего сбил неизвестный автомобиль. У пострадавшего — небольшие ушибы. Виновник с места происшествия скрылся. Сейчас идут его поиски. 
В другой аварии под колеса попал пенсионер. Он переходил дорогу в неположенном месте. С диагнозом «сотрясение головного мозга» мужчины был госпитализирован. 
А в Кольчугино легковушка наехала на 44-летнего мужчину, когда он шел по «зебре». У пострадавшего переломы разной степени тяжести. Его доставили в больницу. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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