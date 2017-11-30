« назад
30.11.2017 12:37
«Медвежья услуга» обернулась крупным штрафом
Вынесен приговор бывшему стажеру начальника филиала медсанчасти регионального управления ФСИН России. Его признали виновным в получении взятки.
По данным следствия, в октябре 2017 года к лейтенант внутренней службы обратился осужденный с просьбой поместить его в медицинскую часть сроком на один месяц. Он пояснил, что желает отдохнуть.
За эту услугу стажер попросил от осужденного 20 тысяч рублей.
После получения взятки сотрудник УФСИН был задержан.
Вину в содеянном он признал в полном объеме, объясняя получение денег финансовыми трудностями.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей и запрета занимать должности в правоохранительных органах, системе государственной и муниципальной власти.
Автор: Владимирская служба новостей