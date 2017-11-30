«Медвежья услуга» обернулась крупным штрафом

Вынесен приговор бывшему стажеру начальника филиала медсанчасти регионального управления ФСИН России. Его признали виновным в получении взятки.

По данным следствия, в октябре 2017 года к лейтенант внутренней службы обратился осужденный с просьбой поместить его в медицинскую часть сроком на один месяц. Он пояснил, что желает отдохнуть.

За эту услугу стажер попросил от осужденного 20 тысяч рублей.

После получения взятки сотрудник УФСИН был задержан.

Вину в содеянном он признал в полном объеме, объясняя получение денег финансовыми трудностями.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей и запрета занимать должности в правоохранительных органах, системе государственной и муниципальной власти.

Автор: Владимирская служба новостей