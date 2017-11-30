Лидия Смолина подвела итоги газификации 33 региона за 4 года

Первый замгубернатора Лидия Смолина подвела итоги газификации 33 региона за 4 года. На сегодняшний день – это более 80% по области, в селе - около 47%. Как правило, негазифицированными остаются небольшие населенные пункты, на 30-50 домов.

В настоящее время реализуется сразу три профильные программы - федеральная «Устойчивое развитие сельских территорий», областная и ведомственная, проводимая силами Газпрома.

Первый вице-губернатор особо остановилась на вопросе подключения жителей к уже проложенным сетям. Средний уровень подключений - 60%. Провести газ в свой дом или квартиру, даже если в поселке он уже есть - недешевое удовольствие. Лидия Смолина пояснила, что губернатор Владимирской области Светлана Орлова дала поручение провести аудит цены на подключение газа и подготовить предложения по уменьшению расходов жителей. Уже есть проект постановления губернатора, определяющего правила предоставления субсидий. Документ, во-первых, подразумевает расширение категорий льготников. Во-вторых, он предусматривает возможность возмещать затраты не жителю уже по факту подключения (не у каждого изначально есть необходимые средства), а использовать другой механизм. Например, газораспределительная организация за свой счет может подключить потребителя, а потом часть расходов ей возместит бюджет, а часть - пользователь, причем последний - с возможностью отсрочки платежа.

Дополнил доклад вице-губернатора гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергей Бондаренко. Он напомнил, что программа Газпрома с общим объемом инвестиций более 5,5 млрд. руб. реализуется в области с 2002 года. В 2017 введены в эксплуатацию 2 крупных объекта в Гороховецком и Камешковском районах. До конца года будет газифицировано дополнительно 2 населенных пункта. В 2018 году в планах Газпрома - проложить 100 км сетей и подключить более 5,5 тыс. потребителей. В приоритете - сельские территории. Подводя итог, руководитель «Межрегионгаза» отметил, что компания предпримет все меры, чтобы исполнить поставленные задачи.

Автор: Владимирская служба новостей