В городе Петушки задержан «велосипедный» вор

В городе Петушки задержан «велосипедный» вор. По данным следствия, в сентябре этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил навестить свою родственницу, которая жила в получасе ходьбы от него. Однако идти пешком он не захотелось. Поэтому обвиняемый решил похитить у соседей велосипед стоимостью 6 тысяч рублей.

После чего мужчина продал транспортное средство, а деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей