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Новости
30.11.2017 12:30

В городе Петушки задержан «велосипедный» вор
В городе Петушки задержан «велосипедный» вор. По данным следствия, в сентябре этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил навестить свою родственницу, которая жила  в получасе ходьбы от него. Однако идти пешком он не захотелось. Поэтому обвиняемый решил похитить у соседей велосипед стоимостью 6 тысяч рублей. 
После чего мужчина продал транспортное средство, а деньги потратил на  личные нужды.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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