В музыкальных школах Владимирской области появятся новые пианино

В музыкальных школах Владимирской области появятся новые пианино. Губернатор подписала госконтракт о поставке 76 новых пианино в 40 музыкальных школ. Объем контракта – 27,2 млн. руб.

Отметим, обновление фонда музыкальных инструментов в детских школах искусств начато в 2016 году в рамках региональной программы развития культуры. В 2017 году по сравнению с 2015 годом количество приобретаемых музыкальных инструментов выросло в три раза. За период 2016-2017 гг. в детские школы искусств приобретено 260 новых музыкальных инструментов.

Школы искусств, которые являются получателями инструментов, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства. В регионе каждая детская школа искусств перешла на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, поэтому по количеству выделяемых инструментов Владимирская область на 4-м месте среди регионов ЦФО.





Автор: Владимирская служба новостей