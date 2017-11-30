В музыкальных школах Владимирской области появятся новые пианино
В музыкальных школах Владимирской области появятся новые пианино. Губернатор подписала госконтракт о поставке 76 новых пианино в 40 музыкальных школ. Объем контракта – 27,2 млн. руб.
Отметим, обновление фонда музыкальных инструментов в детских школах искусств начато в 2016 году в рамках региональной программы развития культуры. В 2017 году по сравнению с 2015 годом количество приобретаемых музыкальных инструментов выросло в три раза. За период 2016-2017 гг. в детские школы искусств приобретено 260 новых музыкальных инструментов.
Школы искусств, которые являются получателями инструментов, определялись по ряду критериев, в том числе по внедрению дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства. В регионе каждая детская школа искусств перешла на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, поэтому по количеству выделяемых инструментов Владимирская область на 4-м месте среди регионов ЦФО.
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