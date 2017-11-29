Размер выплат при рождении третьего и последующих детей вырастет на 4 процента

В 2018 году владимирские семьи получат бюджетную поддержку при рождении третьего и последующих детей. Размер выплаты в нашей области вырастет на 4 процента. Сейчас он составляет 8276 рублей. В следующем году на эти цели будет выделено 639 млн. рублей, из них 407 млн. рублей из областного бюджета и 288 млн. – из федерального.

В этом году в региональном бюджете было заложено 366 млн. рублей, ещё 309 млн. предусмотрено в федеральном бюджете. Их в настоящее время получает 6967 семей.

Автор: Владимирская служба новостей