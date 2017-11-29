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Новости
29.11.2017 15:12

Накануне под колеса авто попали два пешехода
Накануне под колеса авто попали два пешехода. На улице Диктора Левитана Владимира «Лексус» сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне пешеходного перехода. У пострадавшего — небольшие ушибы. 
А в Муромском районе легковушка наехала на 42-летнего пешехода, который шел по к раю проезжей части. С переломами разной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу. Виновник с места аварии скрылся, но вскоре его задержали. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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