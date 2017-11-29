Накануне под колеса авто попали два пешехода

Накануне под колеса авто попали два пешехода. На улице Диктора Левитана Владимира «Лексус» сбил 56-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне пешеходного перехода. У пострадавшего — небольшие ушибы.

А в Муромском районе легковушка наехала на 42-летнего пешехода, который шел по к раю проезжей части. С переломами разной степени тяжести мужчина был доставлен в больницу. Виновник с места аварии скрылся, но вскоре его задержали.

Автор: Владимирская служба новостей