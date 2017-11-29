Остались и без денег, и без покупок

В Вязниковском районе перед судом предстанет мошенница. По данным следствия, 23-летняя девушка создала в интернете фиктивные сайты по продаже одежды. Клиентам она сообщала, что отправит вещи только после того, как они полностью оплатят покупку.

Покупатели переводили на счет «продавцу» денежные средства, однако никаких товаров потом не получали. Таким способом девушка заработала более 100 тысяч рублей.





Автор: Владимирская служба новостей