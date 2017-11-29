Владимирской ТЭЦ-2 - 55 лет

Сегодня исполняется 55 лет со дня ввода в эксплуатацию первой очереди Владимирской ТЭЦ-2. Этот день считается днем рождения единственной действующей в регионе теплоэлектроцентрали.

За время работы Владимирская ТЭЦ-2 неоднократно модернизировалась. С 1982 по 1995 год были построены и введены в работу вторая и третья очереди станции. С 1 января 1999 года Владимирская ТЭЦ-2 перешла на использование природного газа как основного вида топлива.

Новая страница в истории станции началась в 2014 году, когда была введена в работу современная парогазовая установка мощностью 230 МВт. Энергоблок был построен на месте первой очереди ТЭЦ. Он заменил изношенную турбину мощностью 60 МВт. Применение современных технологий парогазового цикла позволило улучшить основные технико-экономические показатели работы Владимирской ТЭЦ-2: увеличилась установленная электрическая и тепловая мощности, снизились удельные расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию при незначительном изменении расхода топлива на тепло.

«За годы работы теплоэлектроцентраль переживала и трудности и подъемы. И все это время наше предприятие оставалось главным производителем и поставщиком энергоресурсов во Владимирском регионе. Так было, и так будет. И во многом это заслуга наших энергетиков. Их ежедневный труд позволяет решать сложные задачи по модернизации, ремонту и реконструкции станции» , - отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев.

Автор: Владимирская служба новостей