В регионе выберут лучшего специалиста по предоставлению соцвыплат
Сегодня в посёлке Садовый пройдет заключительный этап ежегодного конкурса профмастерства на звание «Лучший специалист по предоставлению социальных выплат». Он состоит из 2 этапов, на первом из которых участники прошли тестирование и написали деловое письмо.
В заключительном этапе конкурса примут участие 7 специалистов учреждений города Владимира, Вязниковского, Гороховецкого, Муромского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов, ранее набравшие наибольшее число баллов.
В финале конкурса его участники выступят с рассказом о себе и о своём учреждении, а также продемонстрируют подготовленный поэтический, театрализованный, музыкальный номер.
Конкурс профмастерства на звание «Лучший специалист по предоставлению социальных выплат» проводится уже в 4-й раз. В прошлом году его победителями стали представители Вязниковского, Гусь-Хрустального и Селивановского районов.
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