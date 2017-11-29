6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
29.11.2017 13:01

Владимир может лишиться волейбольного клуба
Владимир может лишиться волейбольного клуба. Дело в том, что в следующем году на его финансирование в городской бюджете предусмотрено всего 4 миллиона 750 тысяч. Этих денег, по словам депутата Дмитрия Кушпиты, хватит только на половину сезона. К тому же, сегодня некоторые игроки клуба получают всего по 25 тысяч рублей, а это для высшей лиги просто неприлично. 
Поэтому депутат предложил при рассмотрении бюджета во втором чтении увеличить финансирование «хотя бы до 10 миллионов рублей», чтобы команда смогла продолжить выступления в высшей лиге «Б». 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт