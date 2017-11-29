Владимир может лишиться волейбольного клуба

Владимир может лишиться волейбольного клуба. Дело в том, что в следующем году на его финансирование в городской бюджете предусмотрено всего 4 миллиона 750 тысяч. Этих денег, по словам депутата Дмитрия Кушпиты, хватит только на половину сезона. К тому же, сегодня некоторые игроки клуба получают всего по 25 тысяч рублей, а это для высшей лиги просто неприлично.

Поэтому депутат предложил при рассмотрении бюджета во втором чтении увеличить финансирование «хотя бы до 10 миллионов рублей», чтобы команда смогла продолжить выступления в высшей лиге «Б».

Автор: Владимирская служба новостей