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29.11.2017 12:24
Сотрудница кредитной организации обманула клиентку
В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней мошенницы. По данным регионального Управления МВД, в августе этого года девушка, работая консультантом в одной из финансово-кредитных организаций, оформила на имя клиентки, без ее ведома, карту рассрочки с лимитом в 15 тысяч рублей, которую потом присвоила себе. Деньги девушка сняла и потратила на личные нужды.
Обман обнаружился, когда женщине стали поступать звонки об имеющемся долге по карте рассрочки.
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Владимирская служба новостей