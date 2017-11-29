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Новости
29.11.2017 12:24

Сотрудница кредитной организации обманула клиентку
В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней мошенницы. По данным регионального Управления МВД, в августе этого года девушка, работая консультантом в одной из финансово-кредитных организаций, оформила на имя клиентки, без ее ведома, карту рассрочки с лимитом в 15 тысяч рублей, которую потом присвоила себе. Деньги девушка сняла и потратила на личные нужды. 
Обман обнаружился, когда женщине стали поступать звонки об имеющемся долге по карте рассрочки.
Расследование уголовного дела продолжается.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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