Сотрудница кредитной организации обманула клиентку

В Юрьев-Польском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней мошенницы. По данным регионального Управления МВД, в августе этого года девушка, работая консультантом в одной из финансово-кредитных организаций, оформила на имя клиентки, без ее ведома, карту рассрочки с лимитом в 15 тысяч рублей, которую потом присвоила себе. Деньги девушка сняла и потратила на личные нужды.

Обман обнаружился, когда женщине стали поступать звонки об имеющемся долге по карте рассрочки.

Расследование уголовного дела продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей