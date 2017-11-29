«Бонусная» программа капремонта домов продолжится и в будущем

В 33-м регионе завершена реализация «бонусной» программы капитального ремонта многоквартирных домов, рассчитанной на 2016-2017 годы. Напомним, данный проект стал уникальной формой поощрения собственников, которые соблюдают платёжную дисциплину. В программу были включены дома, в которых собираемость взносов составила 100 и более процентов за предыдущий год.

В прошлом году в список «отличников» попали 39 домов из 21 муниципального образования Владимирской области. На сегодняшний день «бонусный» капремонт выполнен на всех объектах. Ремонт домов проведён за счёт средств регионального Фонда капитального ремонта.

Глава 33-го региона Светлана Орлова приняла решение о продлении «бонусной» программы: уже сформирован её проект на 2018 год. В следующем году в рамках реализации программы планируется выполнить капитальный ремонт свыше 30 многоквартирных домов. На эти цели предусмотрено 70 млн. рублей.

Автор: Владимирская служба новостей