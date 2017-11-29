Суздаль - самый популярный малый город России для новогоднего отдыха

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил популярные для новогоднего отдыха самые малые города России. На первом месте оказался Суздаль. В основном туристы бронируют новогодний отдых в древнем городе на четыре ночи и тратят на жилье более пяти тысяч рублей в сутки на семью.

Также в список вошли Мышкин (Ярославская области), Руза (Московская область), Зеленоградск (Калининградская область), Лахденпохья (Карелия), Валдай (Новгородская область), Боровск (Калужская область), Весьегонск (Тверская область), Новая Ладога (Ленинградская область), Теберда (Карачаево-Черкесия).

Дешевле всего отдых будет стоить в Калининградской области.





Автор: Владимирская служба новостей