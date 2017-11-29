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Новости
29.11.2017 11:49

Почти половина владимирцев с трудом выживают на зарплату
Эксперты службы исследований HeadHunter узнали у владимирцев, считают ли они свою зарплату достойной. По итогам опроса лишь 14% респондентов довольны своими доходами. 46% указали, что с трудом выживают на зарплату, а 34% работникам денег катастрофически не хватает. 
С финансовыми трудностями люди справляются по-разному, но большинство принимают помощь супруга/супруги, а также находят подработку. Чем младше респонденты, тем чаще денежную помощь им оказывают родители. Среди представителей сферы науки и образования каждый второй трудится на двух работах, чтобы залатать дыры в семейном бюджете.
На первое место по расходам владимирцы поставили траты на еду (76% бюджета), на второе – коммунальные расходы (56%) и далее - транспорт/автомобиль (34%).
Кстати, из 28 регионов, представленных в исследовании, Владимирский занял 21-е место по уровню средней заработной платы – сегодня она составляет 30 000 рублей. Лидером в рейтинге стала Москва – 61 991 рубль.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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