Почти половина владимирцев с трудом выживают на зарплату

Эксперты службы исследований HeadHunter узнали у владимирцев, считают ли они свою зарплату достойной. По итогам опроса лишь 14% респондентов довольны своими доходами. 46% указали, что с трудом выживают на зарплату, а 34% работникам денег катастрофически не хватает.

С финансовыми трудностями люди справляются по-разному, но большинство принимают помощь супруга/супруги, а также находят подработку. Чем младше респонденты, тем чаще денежную помощь им оказывают родители. Среди представителей сферы науки и образования каждый второй трудится на двух работах, чтобы залатать дыры в семейном бюджете.

На первое место по расходам владимирцы поставили траты на еду (76% бюджета), на второе – коммунальные расходы (56%) и далее - транспорт/автомобиль (34%).

Кстати, из 28 регионов, представленных в исследовании, Владимирский занял 21-е место по уровню средней заработной платы – сегодня она составляет 30 000 рублей. Лидером в рейтинге стала Москва – 61 991 рубль.

Автор: Владимирская служба новостей