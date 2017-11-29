Пищеблок кольчугинского детского сада приведут в порядок

Пищеблок кольчугинского детского сада отремонтируют только после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что в помещении пищеблока в плохом состоянии находятся стены и напольная плитка, на потолке имеются следы протечек и грибка.

В адрес администрации Кольчугинского района было исковое заявление с требованием выделить денежные средства для проведения ремонтных работ в пищеблоке и подсобных помещениях детского сада № 2 «Сказка».

Автор: Владимирская служба новостей