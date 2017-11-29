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29.11.2017 10:21
Пищеблок кольчугинского детского сада приведут в порядок
Пищеблок кольчугинского детского сада отремонтируют только после вмешательства прокуратуры. Проверка показала, что в помещении пищеблока в плохом состоянии находятся стены и напольная плитка, на потолке имеются следы протечек и грибка.
В адрес администрации Кольчугинского района было исковое заявление с требованием выделить денежные средства для проведения ремонтных работ в пищеблоке и подсобных помещениях детского сада № 2 «Сказка».
Автор: Владимирская служба новостей