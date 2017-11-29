С 2018 года в России введут ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка

С января 2018 года в России введут ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Об этом заявил Владимир Путин, пишет РБК. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума, уточнил президент. В будущем году ежемесячная выплата составит порядка 10 с половиной тысяч, к 2020-му показатель превысит 11 тысяч рублей. Деньги будут выплачивать до достижения ребенком полутора лет. За три года на эту программу планируется потратить примерно 145 млрд рублей.

Глава государства также предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года и расширить сферу его применения. Особо нуждающиеся семьи смогут получать средства в виде ежемесячных выплат. Кроме того, деньги из маткапитала разрешат использовать на оплату услуг дошкольного образования - на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста.

Автор: Владимирская служба новостей