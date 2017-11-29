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Новости
29.11.2017 09:56

За 3 года в 33 регионе отремонтировано 1914 домов
Во Владимирской области в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году приняли участие 13 муниципальных образований. На эти цели было направлено 450 млн. рублей. По решению Губернатора Светланы Орловой городу Владимиру из областного бюджета было выделено еще 55 млн. рублей. По итогам реализации программы в регионе благоустроено 185 дворовых территорий, 20 общественных пространств и 4 парка.
Что касается капремонта многоквартирных домов, то здесь, по оценкам Минстроя, ситуация заметно меняется к лучшему. На сегодняшний день в 33-м регионе с момента начала реализации программы капремонт осуществлен в 1914 домах. Собираемость взносов на капитальный ремонт составляет 96,4 процента. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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