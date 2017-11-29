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Новости
29.11.2017 09:53

Владимирский бизнес-проект признан лучшим на Всероссийском форуме
Во Владимире завершился Всероссийский молодежный форум «От идеи до бизнеса». Он проводился Владимирским государственным университетом с 22 по 25 ноября при поддержке Минобрнауки России. 
Форум собрал более 300 участников из 26 регионов России. Это молодые предприниматели, руководители студенческих бизнес-проектов и авторы научных разработок из более чем 42 ведущих учреждений высшего образования, в том числе федеральных и опорных университетов. На конкурсную программу было представлено 70 проектов по направлениям: бизнес, НКО и наука. С работами знакомились эксперты, они оценивали проекты и давали рекомендации по развитию. 
Образовательная программа форума включала мастер-классы, тренинги и лекции экспертов и ведущих федеральных спикеров. Она была разделена на несколько секций, где обсуждались актуальные вопросы в сфере молодежного предпринимательства, разбирались различные инструменты реализации и продвижения собственных идей, проблемы коммерциализации научных проектов. 
На церемонии закрытия были оглашены итоги выставки-конкурса студенческих бизнес-проектов, социальных инициатив и научных разработок. Студентка ВлГУ Марина Корнилова заняла первое место в номинации «Бизнес». Её проект по ММ-принт печати на толстовках и вещах признан лучшим. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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