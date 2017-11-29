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Новости
29.11.2017 09:38

Во Владимире продолжается призывная кампания
Во Владимире продолжается призывная кампания. От Октябрьского и Фрунзенского районов должно быть призвано 159 человек. На данный момент эта цифра составляет - 124, в войска уже отправлено 85 новобранцев. В ходе рейдов по розыску «уклонистов» было найдено 58 призывников, причем 18 были привлечены к административной ответственности. До конца года на армейскую службу предстоит отправить 25 человек. 
От Ленинского района на службу призвано 77 новобранцев, 62 из них уже отправлены к месту службы. До конца года военкомату предстоит призвать еще 30 человек. С «уклонистами» разбираются по закону: 5 молодых людей привлечены к административной ответственности.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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