«Оливье» обойдется владимирцам в 295 рублей

В Росстате подсчитали так называемый индекс «Оливье». Это стоимость продуктов для приготовления популярного в стране салата. Показатель вырос за год более, чем на 1 процент. В 2016 году в среднем по стране порция «Оливье» обходилась в 308 рублей и 11 копеек, а в этом году - 311 рублей и 83 копейки. Больше всего из необходимого для салата подорожали картофель, колбаса и лук.

Во Владимирской области салат в этом году обойдется примерно в 295,5 рублей. Больше всего за приготовление «Оливье» придется отдать жителям Чукотского автономного округа (526 рублей), а дешевле всего салат обойдется населению Курской области (117 рублей).

Автор: Владимирская служба новостей