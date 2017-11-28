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Новости
28.11.2017 18:00

«Оливье» обойдется владимирцам в 295 рублей
В Росстате подсчитали так называемый индекс «Оливье». Это стоимость продуктов для приготовления популярного в стране салата. Показатель вырос за год более, чем на 1 процент. В 2016 году в среднем по стране порция «Оливье» обходилась в 308 рублей и 11 копеек, а в этом году - 311 рублей и 83 копейки. Больше всего из необходимого для салата подорожали картофель, колбаса и лук. 
Во Владимирской области салат в этом году обойдется примерно в 295,5 рублей. Больше всего за приготовление «Оливье» придется отдать жителям Чукотского автономного округа (526 рублей), а дешевле всего салат обойдется населению Курской области (117 рублей). 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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